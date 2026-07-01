«Это не масс-маркет»: Милонов отсек «лёгкую» публику от Вагнера в Мариинке
Рихард Вагнер — это не какой-нибудь Ханс Циммер, его оперы не подойдут любителям легких культурных мероприятий, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
В Санкт-Петербурге достаточно ценителей сложных произведений Рихарда Вагнера, которые пойдут послушать полный цикл его опер «Кольцо нибелунга», заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
В Мариинском театре ранее сообщили, что в конце июля там пройдёт одно из самых ожидаемых событий сезона. К 150-летию оперного цикла Вагнера «Кольцо нибелунга» в театре представят всю тетралогию — оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов», а дирижером выступит Валерий Гергиев. Милонов признался, что хотел бы пойти на Вагнера, призвав не делать это любителей масс-маркета.
«Мне нравится Вагнер, хоть я и не могу себя назвать его фанатом. Хорошо, когда есть свежее исполнение. Поскольку это будет Мариинка, это двойная причина для того, чтобы пойти. Зрителей не надо как-то мотивировать, в Петербурге огромное количество людей, которые пойдут специально на "Кольцо нибелунга". Это сложные произведения для серьёзных любителей музыки. Вагнер — это не масс-маркет, не какой-нибудь Ханс Циммер (немецкий кинокомпозитор, музыку которого часто исполняют в России — Прим. НСН), он будет не всем одинаково понятен. Я бы никогда в жизни не назвал это доступной классикой. Как лёгкое культурное мероприятие Вагнер не подходит», — предупредил депутат.
Народный артист России, композитор Алексей Рыбников ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как попал в «чёрные списки» из-за легендарной рок-оперы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты».
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