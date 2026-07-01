Пожар произошел на подстанции в Люберцах

Пожар на электроподстанции «Россети Московский регион» произошёл в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

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Уточняется, что причиной возгорания стала авария. Пожару был присвоен повышенный ранг. По информации МЧС, огонь был локализован на площади 25 квадратных метров, пострадавших нет.

В компании «Россети» указали, что в результате происшествия некоторые районы остались без электричества. К аварийным работам привлечено 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. Задействуются резервные схемы.

Ранее в Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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