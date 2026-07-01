Пожар произошел на подстанции в Люберцах
Пожар на электроподстанции «Россети Московский регион» произошёл в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Уточняется, что причиной возгорания стала авария. Пожару был присвоен повышенный ранг. По информации МЧС, огонь был локализован на площади 25 квадратных метров, пострадавших нет.
В компании «Россети» указали, что в результате происшествия некоторые районы остались без электричества. К аварийным работам привлечено 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. Задействуются резервные схемы.
Ранее в Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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