Прилепин не будет участвовать в выборах в Госдуму

Писатель и военнослужащий Захар Прилепин не будет участвовать в выборах в Госдуму. Об этом заявил ТАСС руководитель штаба литератора, депутат нижней палаты парламента Дмитрий Кузнецов.

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«Ни наш командир Захар Прилепин, ни я не планируем баллотироваться на следующий созыв», - подчеркнул Кузнецов.

В 2021 году писатель отказался от депутатского мандата, его место в Госдуме восьмого созыва занял Кузнецов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Прилепин рассказал, что решил пока не продлевать контракт на военную службу в зоне специальной военной операции.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ГосдумаЗахар Прилепин

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