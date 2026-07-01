Прилепин не будет участвовать в выборах в Госдуму
Писатель и военнослужащий Захар Прилепин не будет участвовать в выборах в Госдуму. Об этом заявил ТАСС руководитель штаба литератора, депутат нижней палаты парламента Дмитрий Кузнецов.
«Ни наш командир Захар Прилепин, ни я не планируем баллотироваться на следующий созыв», - подчеркнул Кузнецов.
В 2021 году писатель отказался от депутатского мандата, его место в Госдуме восьмого созыва занял Кузнецов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Прилепин рассказал, что решил пока не продлевать контракт на военную службу в зоне специальной военной операции.
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