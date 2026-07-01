Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 32 человека

Уточняется, что в числе помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Все они «ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаились».

В пресс-службе белорусского лидера добавили, что из 32 человек, которые выйдут на свободу, 28 были осуждены за преступления экстремистской направленности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».