Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 32 человека
Президент Белорусскии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек. Как пишет RT, решение принято в преддверии Дня Независимости республики, который отмечается 3 июля.
Уточняется, что в числе помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Все они «ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаились».
В пресс-службе белорусского лидера добавили, что из 32 человек, которые выйдут на свободу, 28 были осуждены за преступления экстремистской направленности.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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