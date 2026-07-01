«Голы будут сниться!»: Фетисов раскрыл, почему не видит Овечкина тренером
Вячеслав Фетисов заявил НСН, что следующий сезон Овечкин обязательно должен отыграть за «Вашингтон» и признался, что не видит его в роли тренера или игрока в России.
Хоккеисту Александру Овечкину сначала нужно забить 11 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и навеки себя обезопасить, а уже потом думать о тренерстве. Об этом НСН рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Контракт Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истек – 40-летний хоккеист впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов НХЛ, который официально откроется 1 июня в 19:00 мск. Фетисов раскрыл, видит ли он Овечкина в роли тренера или игрока в России.
«Я думаю, он должен играть только в «Вашингтоне». Тренерство – это тяжелая работа, на самом деле. Насколько Саша захочет сейчас такой тяжелый, полный рабочий день – это уже зависит от него. Непростая профессия. Тем более у него такое имя, которое он должен будет подтверждать каждый день, отвечать за команду, за игроков, а не только за себя. Я его тренером пока не вижу. Следующий год он еще обязан отработать как игрок. Вот эти 11 голов, которые ему будут сниться потом, он должен забить и навеки себя обезопасить от того, кто посягнет на этот рекорд. Я думаю, эта цель стоит того, чтобы подготовиться к ней и добиться ее», - рассказал он.
Напомним, что сегодня Овечкин является лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ (929 голов). По суммарному показателю с учетом матчей плей-офф он занимает второе место в истории лиги с 1006 шайбами, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб) 10 точных бросков. Для установления абсолютного рекорда Овечкину осталось забить 11 голов.
Ранее Овечкин принял участие в съемках заключительного эпизода пятого сезона популярного сериала «Беспринципные», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Голы будут сниться!»: Фетисов раскрыл, почему не видит Овечкина тренером
- Прилепин не будет участвовать в выборах в Госдуму
- Умер солист диско-группы Village People Виктор Уиллис
- Вузы напомнили выпускникам, что «платка» больше не гарантирует поступление
- В Германии не поверили в принудительный призыв в Бундесвер
- Армия России освободила села Украинское и Копани
- На трассе между Донецком и Мариуполем обрушился мост
- Туриндустрия Европы против: Почему Брюссель хочет оставить россиян без виз
- В Испании автобус врезался в здание, пострадали 46 человек
- «Маниакальная аренда!»: Какие рестораны стали массово закрываться в Москве