«Я думаю, он должен играть только в «Вашингтоне». Тренерство – это тяжелая работа, на самом деле. Насколько Саша захочет сейчас такой тяжелый, полный рабочий день – это уже зависит от него. Непростая профессия. Тем более у него такое имя, которое он должен будет подтверждать каждый день, отвечать за команду, за игроков, а не только за себя. Я его тренером пока не вижу. Следующий год он еще обязан отработать как игрок. Вот эти 11 голов, которые ему будут сниться потом, он должен забить и навеки себя обезопасить от того, кто посягнет на этот рекорд. Я думаю, эта цель стоит того, чтобы подготовиться к ней и добиться ее», - рассказал он.

Напомним, что сегодня Овечкин является лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ (929 голов). По суммарному показателю с учетом матчей плей-офф он занимает второе место в истории лиги с 1006 шайбами, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб) 10 точных бросков. Для установления абсолютного рекорда Овечкину осталось забить 11 голов.

Ранее Овечкин принял участие в съемках заключительного эпизода пятого сезона популярного сериала «Беспринципные», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

