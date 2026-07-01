Ректор института имени Кобзона раскрыл конкурс на поступление
В театральных вузах всегда большой наплыв абитуриентов, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Томилин.
Конкурс в МосИТИ им. Кобзона достиг 35 человек на одно место, сообщил в пресс-центре НСН профессор и ректор института Дмитрий Томилин.
В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Отдельного внимания заслуживает ситуация с конкуренцией за бюджетные места. Томилин оценил ее как высокую.
«В театральном вузе всегда достаточно большой наплыв абитуриентов. У нас сейчас конкурс порядка 35 человек на место. Конечно, главная сложность сейчас в том, выпускникам колледжей, поступающим не по профилю, теперь нужно сдавать ЕГЭ. Ну и самая главная беда – это, конечно, иностранцы, которые не могут подать заявления через сервисы «Госуслуг». Поэтому по каждому конкретному иностранному гражданину-абитуриенту приходится принимать отдельное решение, проводить внутренние экзамены, получать согласование. Эти моменты, конечно, влияют на приемную кампанию. В целом она идёт хорошо. К нам, в основном, записываются через «Госуслуги», приходят на внутренние экзамены уже ко времени. Так это всё грамотно и правильно сделано», — подчеркнул он.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая напомнила в пресс-центре НСН, что «платка» больше не гарантирует поступление.
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