Конкурс в МосИТИ им. Кобзона достиг 35 человек на одно место, сообщил в пресс-центре НСН профессор и ректор института Дмитрий Томилин.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Отдельного внимания заслуживает ситуация с конкуренцией за бюджетные места. Томилин оценил ее как высокую.