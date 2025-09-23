Армия России освободила Переездное в ДНР

Системa ПВО Минобороны продолжает отражение атак вражеских БПЛА на Москву Более 200 рейсов было отменено или задержано в столичных аэропортах на фоне атаки БПЛА Более 10 тысяч московских семей переехали по программе реновации в новое жилье с начала года Жители столицы стали реже парковаться на тротуарах ЗАГС Москвы опубликовал статистику по редким именам новорождённых горожан