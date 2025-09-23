Армия России освободила Переездное в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Переездное в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку

Отмечается, что контроль над этой частью региона установила «Южная» группировка войск.

«Подразделения... решительными действиями освободили населенный пункт Переездное», - указали в министерстве.

Ранее армия РФ взяла под свой контроль Калиновское в Днепропетровской области, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
