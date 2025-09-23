Армия России освободила Переездное в ДНР
23 сентября 202512:39
Вооруженные силы России освободили село Переездное в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Отмечается, что контроль над этой частью региона установила «Южная» группировка войск.
«Подразделения... решительными действиями освободили населенный пункт Переездное», - указали в министерстве.
Ранее армия РФ взяла под свой контроль Калиновское в Днепропетровской области, напоминает «Свободная пресса».
