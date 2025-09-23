Песков: Если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры
Для выполнения Москвой количественных ограничений в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, если указанные ограничения не будут выполняться США, то, «конечно же, придётся принимать меры», пишет RT.
«Мы действительно... можем остаться без каких-либо регулирующих... двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США считают «довольно хорошим» заявление Путина о готовности Москвы соблюдать положения ДСНВ-3 в течение года после завершения его действия в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рекорды премии «Звезда Театрала» объяснили ростом популярности театров
- Страны НАТО пообещали решительный ответ в случае нарушения воздушных границ
- Онищенко рассказал, как школы готовятся к пику заболеваемости гриппом
- Онищенко: До конца октября от гриппа надо привить 70 миллионов человек
- В Госдуме призвали увольнять полицейских, не возбуждающих дела о домашнем насилии
- Онищенко назвал регионы из зоны риска по числу заболевших гриппом
- СМИ: У председателя Совета судей РФ Момотова нашли активы на 9 млрд рублей
- Риелтор опроверг прогноз по росту стоимости аренды жилья
- Песков: Согласовать новый ДСНВ фактически невозможно
- Песков: Если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru