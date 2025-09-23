Песков: Если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры

По его словам, если указанные ограничения не будут выполняться США, то, «конечно же, придётся принимать меры», пишет RT.

«Мы действительно... можем остаться без каких-либо регулирующих... двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США считают «довольно хорошим» заявление Путина о готовности Москвы соблюдать положения ДСНВ-3 в течение года после завершения его действия в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

