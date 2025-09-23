Специалист по правовой защите продавцов на маркетплейсах и интеллектуальной собственности Екатерина Мельникова считает, что проблема – в абсолютной непрозрачности правил применения СПП.

«Продавцы отмечают, что система не объясняет, почему именно такой процент скидки установлен и по какому принципу она «срабатывает». Многие предприниматели узнают о снижении цены только постфактум, когда видят, что товар продаётся ниже себестоимости. Люди продают себе в убыток и не понимают, почему маркетплейс устанавливает именно такие условия», — рассказала НСН юрист.

По словам Мельниковой, продавцы начинают бить тревогу, когда популярные и ранее прибыльные товары, вдруг, становятся убыточными. Некоторые селлеры вынуждены кредитоваться, чтобы покрыть издержки, а часть бизнеса стоит перед выбором — либо работать в минус, либо уходить с площадки.

«Wildberries в начале осени поменял формат предоставления скидок – теперь продавцу, чтобы получить скидку от маркетплейса, нужно самому снизить цену на товар до порогов, определяемых самим маркетплейсом. Если же продавец повышает цену выше определенной маркетплейсом, то маркетплейс может резко сократить свою скидку. В результате, либо продавец вынужден снижать цену на товар за свой счет, чтобы получить скидку от маркетплейса и не потерять продажи, либо отказаться – и тогда его товар окажется в конце поисковой выдачи», - пояснила Екатерина Мельникова.

Юрист обратила внимание, что изменения со стороны маркетплейса произошли буквально через несколько недель после того, как был принят новый закон о регулировании онлайн-платформ. В результате, документ, который задумывался как мягкая мера поддержки рынка, чтобы дать компаниям время адаптироваться, вызвал усиленное давление со стороны Wildberries. Представители бизнеса уже направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сотни жалоб на действия маркетплейса. Ведомство уже начало проверку. Продавцы рассчитывают, что регулятор установит прозрачные правила или ограничит использование СПП.

Участники обсуждения среди продавцов, в свою очередь, предупреждают, что сохранение нынешней практики приведёт к серьёзным сокращениям ассортимента на маркетплейсах, росту цен для покупателей и уходу с рынка малого и среднего бизнеса, который уже не выдерживает давления.

«Если ситуация не изменится, многие просто разорятся. Люди хотят работать честно, но текущие условия делают это практически невозможным», — убеждены продавцы.

Добавим, что в августе президент России Владимир Путин поручил подготовить доклад по саморегулированию деятельности маркетплейсов. Замглавы администрации президента Максим Орешкин должен представить отчет к 1 декабря 2025 года. В отрасли ожидают, что благодаря поручению президента будут выработаны прозрачные правила работы с СПП, что позволит малому и среднему бизнесу безопасно развиваться на маркетплейсах.

