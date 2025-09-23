В МВД рассказали о числе нелегалов в России
В России в настоящее время нелегально находятся около 670 тысяч иностранных граждан. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
Выступая на координационном совете уполномоченных по правам человека «Защита прав человека в местах принудительного содержания», он уточнил, что треть нелегалов - это женщины и дети.
Замминистра также указал, что срок, предоставленный президентом РФ Владимиром Путиным для легализации иностранцами их пребывания в стране, закончился 10 сентября.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что из России за 2024 год было выдворено рекордное число нелегальных мигрантов - 85 тысяч человек.
