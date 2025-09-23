Венгрия не откажется от покупки нефти из РФ, несмотря на требования США
Венгрия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования США. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто в беседе с The Guardian.
Министр назвал энергоснабжение «чисто физическим вопросом» для Будапешта.
«Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура... Без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны», - подчеркнул Сийярто.
Ранее глава венгерского МИД заявил, что Венгрия напрямую закупает нефть из России, в то же время ряд других стран Европы покупают ее тайно, пишет «Свободная пресса».
