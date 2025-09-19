Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку

Вооруженные силы России взяли под свой контроль село Новоивановка в Запорожской области, передает Минобороны.

Армия России освободила Ольговское в Запорожской области

«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Новоивановка», - отмечается в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что силы группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Ранее армия России освободила Муравку в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗапорожьеСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры