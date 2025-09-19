Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку
19 сентября 202512:49
Вооруженные силы России взяли под свой контроль село Новоивановка в Запорожской области, передает Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Новоивановка», - отмечается в сообщении.
Минобороны подчеркнуло, что силы группировки продвинулись в глубину обороны ВСУ.
Ранее армия России освободила Муравку в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Без плюсов»: Бесплатная парковка у дома не решит проблемы автомобилистов
- Мирный житель погиб в Курской области при атаке дрона
- Возможные санкции ЕС против Израиля признали неэффективными
- Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM
- В Уфе лось проник на территорию детского сада
- «Посчитать до 10»: Как сократить уровень стресса на работе
- Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку
- В Госдуме раскрыли, чем Россия заменит «непредсказуемые» нефтегазовые доходы
- В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы
- ВС России освободили Муравку в ДНР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru