В Нью-Йорке Макрона остановили на улице из-за проезда кортежа Трампа

Полиция остановила президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке из-за ожидания проезда по улице кортежа президента США Дональда Трампа. Об этом пишет портал Brut.

По его данным, Макрон следовал пешком от здания ООН до французского посольства. Прогулку политика прервал полицейский кордон, правоохранители объяснили, что все перекрыто в ожидании Трампа. Тогда Макрон позвонил американскому коллеге по мобильному телефону, сообщив, что ждет на улице, потому что все перекрыли ради Трампа.

Издание отмечает, что политики продолжили разговор, а Макрон прошел еще полчаса пешком по Нью-Йорку.

Ранее СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон обвиняет Москву в проблемах внутри Франции, и заявляет о якобы угрозе со стороны России.

