«Это очень интересный плод. Он уникален тем, что в нем аскорбиновая кислота, то есть витамин С, сохраняется при хранении. То есть сколько было витамина, когда плод сорвали с дерева, столько мы и получаем потом в магазине. Там нет фермента, разрушающего аскорбиновую кислоту. Это такая уникальная консервная банка для аскорбиновой кислоты. Очень хороший антиоксидант. В киви много цинка, и это делает его полезным, конечно, для мужчин - для профилактики проблем с предстательной железой, и для людей, у которых проблемная кожа. Киви гипоаллергенный, поэтому маленьким детям иногда дают его сок. Еще у него есть интересное свойство: в зависимости от спелости он по-разному влияет на моторику кишечника. Когда у человека проблемы с кишечником, очень хорошо помогают спелые и почти переспевшие плоды. Не страшно, даже если они чуточку подбродили. Если это твердый киви, недоспевший, кислый, то такие плоды помогают справиться с диареей. Где-то даже киви можно заменить таблетку, это как раз актуально в педиатрии», - рассказала она.

Говоря о том, какие фрукты можно съедать каждый день, Белоусова также выделила яблоки, причем в независимости от цвета.

«Пользу яблок никто не отменял. Там содержится пектин, хлорогеновая кислота. Пектин помогает бороться с атеросклерозом, также он служит сорбентом и помогает выводить из организма вредные вещества. Их можно съедать по 4-5 штук в день совершенно спокойно. При этом, что в зеленых, что в желтых, что в красных яблоках сахаров одинаково, просто в зеленых больше органических фруктовых кислот, поэтому они кажутся кислее», - подытожила она.

Ранее врач-диетолог Мария Мухина заявила НСН, что регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к возникновению колоректального рака даже у молодых.

