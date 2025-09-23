Россиянам назвали неожиданную пользу от киви
Спелые и даже недозревшие плоды будут полезны при различных проблемах со здоровьем, заявила НСН Анна Белоусова.
Аскорбиновая кислота в киви сохраняется даже в магазине, а сам плод полезен для здоровья мужчин, а также при проблемах с кишечником. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
Киви сорта SunGold может существенно улучшать психическое состояние, установили австралийские ученые из CSIRO совместно с коллегами из Университета Аделаиды. Данные рандомизированного клинического исследования опубликованы в научном журнале Nutrients. В эксперименте приняли участие 26 взрослых с нехваткой витамина C в организме. Белоусова назвала и другие полезные свойства киви.
«Это очень интересный плод. Он уникален тем, что в нем аскорбиновая кислота, то есть витамин С, сохраняется при хранении. То есть сколько было витамина, когда плод сорвали с дерева, столько мы и получаем потом в магазине. Там нет фермента, разрушающего аскорбиновую кислоту. Это такая уникальная консервная банка для аскорбиновой кислоты. Очень хороший антиоксидант. В киви много цинка, и это делает его полезным, конечно, для мужчин - для профилактики проблем с предстательной железой, и для людей, у которых проблемная кожа. Киви гипоаллергенный, поэтому маленьким детям иногда дают его сок. Еще у него есть интересное свойство: в зависимости от спелости он по-разному влияет на моторику кишечника. Когда у человека проблемы с кишечником, очень хорошо помогают спелые и почти переспевшие плоды. Не страшно, даже если они чуточку подбродили. Если это твердый киви, недоспевший, кислый, то такие плоды помогают справиться с диареей. Где-то даже киви можно заменить таблетку, это как раз актуально в педиатрии», - рассказала она.
Говоря о том, какие фрукты можно съедать каждый день, Белоусова также выделила яблоки, причем в независимости от цвета.
«Пользу яблок никто не отменял. Там содержится пектин, хлорогеновая кислота. Пектин помогает бороться с атеросклерозом, также он служит сорбентом и помогает выводить из организма вредные вещества. Их можно съедать по 4-5 штук в день совершенно спокойно. При этом, что в зеленых, что в желтых, что в красных яблоках сахаров одинаково, просто в зеленых больше органических фруктовых кислот, поэтому они кажутся кислее», - подытожила она.
Ранее врач-диетолог Мария Мухина заявила НСН, что регулярное употребление сладких газированных напитков может привести к возникновению колоректального рака даже у молодых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны отчиталось об ударе возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым
- В Нью-Йорке Макрона остановили на улице из-за проезда кортежа Трампа
- «Никто не испугался»: Пожары в Турции сравнили с египетскими акулами
- Продавцы массово жалуются на систему скидок маркетплейсов
- Момент истины по Богомолову: Каким получился «Август» с Безруковым и Кологривым
- Армия России освободила Переездное в ДНР
- Венгрия не откажется от покупки нефти из РФ, несмотря на требования США
- Россиянам назвали неожиданную пользу от киви
- Краснов заявил, что возвращение смертной казни невозможно
- Пашинян: Армению могут не принять в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru