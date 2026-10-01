В картине «Вперед в прошлое» просто нет отрицательных персонажей, потому что важно показать, что каждый человек изначально рождается хорошим. Об этом в пресс-центре НСН рассказала актриса и режиссер фильма Оксана Сташенко.

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«У нас, например, нет отрицательных героев. Потому что мальчишка из спортивной команды, например, который свершил какой-то плохой поступок по фильму, сделал это под влиянием своего тренера, а тогда это был большой авторитет. Тем не менее, он находит в себе силы сказать: «Извини меня». А в жизни после этого слова ты многое переосмысливаешь и по жизни уже идешь с хорошей компанией, а не с плохой. Вообще человек не рождается плохим, он априори хороший, просто это надо заметить в ребенке и сказать это ему, вот в чем суть», — рассказала она.

Напомним, что 22 сентября 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались: Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко, Любовь Руденко и другие.

Ранее Сташенко в пресс-центре НСН рассказала, как ее фильм «Вперед в прошлое» сочетает в себе трогательную историю о дружбе, связи поколений и путешествии в детские воспоминания.



