Виноваты гормоны: В России назвали главные риски для беременных
В ходе вынашивания плода есть два показателя, которые могут сильно повлиять на ребенка, заявила НСН Мария Милютина.
Дефицит железа и йода опасен для рожениц, но специальная подготовка к беременности не требуется, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Около 96% российских пар не проходят подготовку к беременности — такие данные привели в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава России во время всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя». Уточняется, что родители не сдают анализы и не интересуются собственным репродуктивным здоровьем. Милютина объяснила, почему это важно.
«Основные моменты подготовки к беременности связаны с гормональными показателями. Мы живем в регионе йододефицита — у женщин часто бывает сниженная функция щитовидной железы, который может сказываться на умственном развитии ребенка. Это можно контролировать и корректировать с момента постановки на учет. Еще один момент — дефицит железа и анемия. Они могут развиваться во время беременности и осложнять ее. Из хороших тенденций — новое поколение все реже употребляет алкоголь, но начинает планировать деторождение позже. Из-за этого чаще возникают проблемы с зачатием. Но многие витамины мы получаем из продуктов, поэтому это некритично — готовиться не обязательно, но знать о рисках стоит. У нас есть недостаток просветительской работы и агрессивная гинекология — беременная пришли на прием, могут назначать кучу ненужных анализов или даже оскорбить», — указала она.
Ранее Милютина в беседе с НСН определила границы позднего материнства.
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