МИД: Группу сотрудников дипмиссий Венгрии вышлют из России
Временного поверенного в делах Венгрии в России Габора Гергича вызвали в министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Дипломату выразили протест в связи с высылкой сотрудников дипмиссии РФ из Венгрии и проинформировали об ответных мерах Москвы.
«Группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию Российской Федерации»,- указали в МИД.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке десяти российских дипломатов, которые «занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».
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