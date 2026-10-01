МИД: Группу сотрудников дипмиссий Венгрии вышлют из России

Временного поверенного в делах Венгрии в России Габора Гергича вызвали в министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Венгрия назвала высылку дипломатов РФ продуманной стратегией

Дипломату выразили протест в связи с высылкой сотрудников дипмиссии РФ из Венгрии и проинформировали об ответных мерах Москвы.

«Группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию Российской Федерации»,- указали в МИД.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке десяти российских дипломатов, которые «занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».

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ФОТО: ТАСС
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