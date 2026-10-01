Два учебных самолета приземлились на автодороге в Ульяновской области

С 1 октября в Москве и Подмосковье вырастут тарифы на ЖКХ Первая биометрическая сделка с недвижимостью зарегистрирована в Москве Два новых пункта вакцинации от гриппа открылись в "Зарядье" и на канатной дороге Электробусы впервые вышли на круглосуточный маршрут Б на Садовом кольце Выходные в Московском регионе будут самыми холодными с начала осени