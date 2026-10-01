Два учебных самолета приземлились на автодороге в Ульяновской области
1 октября 202612:35
Юлия Савченко
Два легкомоторных самолета совершили посадку на дороге в Ульяновской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
«Сегодня на (автомобильной. – НСН) дороге приземлились два легкомоторных самолета», - рассказали агентству.
Источник уточнил, что речь идет об учебных самолетах.
Ранее в Амурской области самолет Ту-95 потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета, погибли шесть членов экипажа.
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