Российской аллерговакциной «Аллергарда» планируют привить до 60 тысяч пациентов

«Мы планируем уже перед следующим сезоном пыления, то есть начиная с конца октября... привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысяч», - подчеркнула руководитель ведомства.

Ранее Минздрав сообщил о регистрации отечественного препарата «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. ​

Между тем директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что медицинские учреждения могут получить аллерговакцину в течение шести месяцев с момента ее регистрации.

