Российской аллерговакциной «Аллергарда» планируют привить до 60 тысяч пациентов
Российскую вакцину от аллергии «Аллергарда» получат до 60 тысяч пациентов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
«Мы планируем уже перед следующим сезоном пыления, то есть начиная с конца октября... привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысяч», - подчеркнула руководитель ведомства.
Ранее Минздрав сообщил о регистрации отечественного препарата «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита.
Между тем директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что медицинские учреждения могут получить аллерговакцину в течение шести месяцев с момента ее регистрации.
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