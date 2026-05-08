Министр обороны Латвии заявил, что готов уйти в отставку после ЧП с дронами ВСУ
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс выразил готовность уйти в отставку на фоне инцидента с, предположительно, украинскими беспилотниками в воздушном пространстве республики. Об этом он сообщил латвийскому общественному телевидению (LSM).
Ранее стало известно, что в ночь на 7 мая над Латвией заметили беспилотники. Один из них упал на территории нефтебазы в Резекне. Дроны не были сбиты из-за отсутствия уверенности, что такие шаги не причинят вреда гражданскому населению и инфраструктуре.
Спрудс взял на себя полную ответственность за инцидент. Он отметил, что уничтожение БПЛА - «в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил» и его «как политического лидера». По словам министра, он уважает требование оппозиции об отставке и будет уважать решение Сейма Латвии в этой ситуации.
