СМИ: США не собираются вскоре проводить военную операцию на Кубе
США не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы в ближайшее время. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источники.
По данным издания, Вашингтон не рассматривает вариант скорой боевой операции против Гаваны, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, «что "Куба следующая" и что развернутые... для участия в конфликте с Ираном американские боевые корабли могут на обратном пути пройти у острова».
Как отметили неназванные сотрудники администрации Соединенных Штатов, у властей Кубы еще есть время принять предложения США. Тем не менее, Трамп «может поменять свою точку зрения в любой момент».
Между тем политолог-американист Малек Дудаков заявил НСН, что в условиях конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон вряд ли способен свергнуть режим на Кубе.
