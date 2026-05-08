В ФРГ полиция начала операцию после захвата заложников в банке
Неизвестный захватил заложников в отделении банка Volksbank в городе Зинциг на юго-западе Германии, полиция начала масштабную спецоперацию. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, утром к кредитной организации подъехал автомобиль инкассаторов, один из сотрудников вышел, чтобы войти в банк. Однако его перехватил неизвестный мужчина, угрожая инкассатору, он силой заставил того войти в здание. Отмечается, что нападавший и заложник находятся в хранилище.
«В настоящий момент следует исходить из того, что в банке находятся несколько преступников и несколько заложников. Один из заложников - водитель инкассаторского автомобиля», - рассказал газете представитель правоохранительных органов.
Полиция начала операцию на месте ЧП в 09:00 (10:00 мск), в ней задействованы спецподразделения и вертолеты.
Ранее в Киеве вооруженный мужчина напал на прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете. В результате погибли шесть человек, как минимум 15 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
