В России изъяли из незаконного оборота лекарства на 657 млн рублей

Российские правоохранители в рамках международной полицейской операции Интерпола «Пангея» изъяли из незаконного оборота недоброкачественную медицинскую продукцию и наркосодержащие вещества на сумму более 650 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает МВД Медиа.

Подразделения ведомства совместно с ФСБ и ФТС во взаимодействии с Росздравнадзором провели тысячи проверочных и профилактических мероприятий по всей России.

«Это позволило выявить и пресечь 721 правонарушение, задержать 57 лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъять из незаконного оборота недоброкачественную медицинскую продукцию и наркосодержащие вещества на сумму 657 млн рублей», - сообщила Волк.

По итогам мероприятий возбудили 176 уголовных дел

Кроме того, правоохранители провели мониторинг 9360 интернет-ресурсов и заблокировали 4030 из них.

Между тем в России ужесточили правила продажи трех лекарств. Минздрав включил препараты габапентин, баклофен, дицикловерин+парацетамол в перечень средств для медицинского применения, которые подлежат предметно-количественному учету.

