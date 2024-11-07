Армия России освободила Кременную Балку в ДНР

Российские Вооруженные силы освободили село Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

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Ведомство уточнило, что село взяли под контроль силы группировки войск «Центр».

«В результате успешных наступательных действий подразделения... освободили населенный пункт Кременная Балка», — сообщило Минобороны.

Накануне стало известно, что армия России взяла под свой контроль села Максимовка и Антоновка в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

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