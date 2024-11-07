Армия России освободила Кременную Балку в ДНР
7 ноября 202412:23
Российские Вооруженные силы освободили село Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Ведомство уточнило, что село взяли под контроль силы группировки войск «Центр».
«В результате успешных наступательных действий подразделения... освободили населенный пункт Кременная Балка», — сообщило Минобороны.
Накануне стало известно, что армия России взяла под свой контроль села Максимовка и Антоновка в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: Запад выбирает между продолжением уничтожения Украины и переговорами
- Великобритания дополнила список антироссийских санкций
- Лавров: Кандидатура посла РФ в США проходит стадии оформления
- Патрушев допустил повышение пошлины на вина из недружественных стран до 30-50%
- Абхазия обсуждает с Россией прокладку газопровода в республику
- Мосбиржа запустила торги акциями с задержкой на два часа
- Шадаев: «VK Видео» станет вторым российским видеосервисом для предустановки
- Мизулина: Искусственный интеллект «похоронил» заживо Пугачеву
- Армия России освободила Кременную Балку в ДНР
- В Дагестане задержали спортивного комментатора Рабаданова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru