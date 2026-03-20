В МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от портала mos.ru
Мошенники рассылают сообщения якобы от имени портала mos.ru. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Пользователям направляют сообщения о входе в учетную запись с использованием незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру», - рассказали в ведомстве.
При этом на звонок отвечают злоумышленники. Правоохранители призвали не звонить по номерам в сообщениях и проверять информацию на официальных ресурсах.
Ранее россиян предупредили, что мошенники начали звонить гражданам с прямого городского номера и выдавать себя за сотрудников центрального аппарата Федеральной налоговой службы, пишет 360.ru.
