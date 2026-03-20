Над Россией уничтожили 26 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Военные сбили 14 БПЛА в Краснодарском крае, по два - в Белгородской области и Крыму, по одному - в Брянской и Ростовской областях. Кроме того, шесть беспилотников ликвидировали над водами Черного моря.

Ранее в селе Новая Погощь Брянской области при атаке БПЛА было повреждено здание школы, пишет 360.ru.

