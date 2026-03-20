Над Россией уничтожили 26 украинских БПЛА
20 марта 202607:35
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Военные сбили 14 БПЛА в Краснодарском крае, по два - в Белгородской области и Крыму, по одному - в Брянской и Ростовской областях. Кроме того, шесть беспилотников ликвидировали над водами Черного моря.
Ранее в селе Новая Погощь Брянской области при атаке БПЛА было повреждено здание школы, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами
- На трассе под Уссурийском попали в ДТП 14 автомобилей
- Над Россией уничтожили 26 украинских БПЛА
- Ким Чен Ын вместе с дочерью прокатился на новейшем танке
- СМИ: В Москве наблюдается ажиотаж на установку стационарного телефона
- СМИ: Дания готовилась к реальной войне с США за Гренландию
- Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ
- Россияне стали экономить на одежде и обуви
- СМИ: Медицинские карты россиян поручат обрабатывать ИИ
- СМИ: В России высока вероятность экономической рецессии до 2027 года