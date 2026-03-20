В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель

Мужчина погиб из-за атаки дрона в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Над Россией уничтожили 26 украинских БПЛА

«В селе Муром в результате атаки беспилотника погиб мирный житель», - сообщил губернатор на платформе Max.

Мужчина умер на месте от полученных ранений.

Ранее в Ставропольском крае женщина пострадала из-за падения обломков БПЛА на частный дом, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
