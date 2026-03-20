Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак консервов

Французская компания Bonduelle намерена зарегистрировать в России товарный знак для продажи консервов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

По информации ведомства, компания «Бондюэль Акционерное общество с Советом директоров» хочет зарегистрировать бренд «Пусть будет здорово». Соответствующая заявка поступила в Роспатент в марте.

Bonduelle намерена продавать под этим товарным знаком консервированные супы, бобы, грибы, оливки, лечо, корнишоны, кукурузу и другие овощи.

Между тем немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала в России два товарных знака, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияБрендРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры