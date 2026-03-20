Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак консервов
Французская компания Bonduelle намерена зарегистрировать в России товарный знак для продажи консервов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.
По информации ведомства, компания «Бондюэль Акционерное общество с Советом директоров» хочет зарегистрировать бренд «Пусть будет здорово». Соответствующая заявка поступила в Роспатент в марте.
Bonduelle намерена продавать под этим товарным знаком консервированные супы, бобы, грибы, оливки, лечо, корнишоны, кукурузу и другие овощи.
Между тем немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала в России два товарных знака, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Нефть по $180: США уточнили санкции для российского сырья
- В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель
- Число попавших в ДТП в Приморье машин увеличилось до 25
- Генсек ООН: Окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от США
- В МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от портала mos.ru
- Bonduelle хочет зарегистрировать в России товарный знак консервов
- Благовещение Пресвятой Богородицы: Дата, история и традиции праздника
- Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами
- На трассе под Уссурийском попали в ДТП 14 автомобилей
- Над Россией уничтожили 26 украинских БПЛА