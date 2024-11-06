ВС РФ взяли под контроль Антоновку и Максимовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль села Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

В Раде сочли, что главком ВСУ Сырский готовит отступление из Курской области

Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 23 украинских беспилотника.

В российском оборонном ведомстве отчитались о поражении цеха производства беспилотников, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемых для обеспечения ВСУ.

Ранее стало известно, что в Каспийске несовершеннолетняя пострадала во время атаки БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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