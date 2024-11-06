ВС РФ взяли под контроль Антоновку и Максимовку в ДНР
6 ноября 202412:12
Российские военные взяли под контроль села Максимовка и Антоновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 23 украинских беспилотника.
В российском оборонном ведомстве отчитались о поражении цеха производства беспилотников, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемых для обеспечения ВСУ.
Ранее стало известно, что в Каспийске несовершеннолетняя пострадала во время атаки БПЛА, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru