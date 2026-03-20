На трассе под Уссурийском попали в ДТП 14 автомобилей

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток под Уссурийском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства региона.

«Днем 20 марта... на 679-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП.

По данным правоохранительных органов, в результате аварии один человек получил ушиб.

