На трассе под Уссурийском попали в ДТП 14 автомобилей
Массовое ДТП произошло на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток под Уссурийском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства региона.
«Днем 20 марта... на 679-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14 транспортных средств», — отмечается в сообщении.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП.
По данным правоохранительных органов, в результате аварии один человек получил ушиб.
Ранее в центре Санкт-Петербурга столкнулись два легковых автомобиля, один из них потерял управление, вылетел на тротуар и задел пешеходов. Пострадали три человека, пишет 360.ru.
