Число попавших в ДТП в Приморье машин увеличилось до 25
20 марта 202609:00
Двадцать пять автомобилей получили повреждения в аварии на федеральной трассе под Уссурийском. Об этом сообщило управление МЧС по Приморскому краю.
Ранее стало известно о массовом ДТП на заснеженной дороге Хабаровск - Владивосток. Прокуратура региона сообщала, что участниками аварии стали 14 авто.
«Сегодня днем на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей», - отметили в ГУ МЧС.
По данным ведомства, погибших в результате ЧП нет, пишет 360.ru. Пострадал один человек.
