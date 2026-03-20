Число попавших в ДТП в Приморье машин увеличилось до 25

Двадцать пять автомобилей получили повреждения в аварии на федеральной трассе под Уссурийском. Об этом сообщило управление МЧС по Приморскому краю.

Ранее стало известно о массовом ДТП на заснеженной дороге Хабаровск - Владивосток. Прокуратура региона сообщала, что участниками аварии стали 14 авто.

«Сегодня днем на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей», - отметили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, погибших в результате ЧП нет, пишет 360.ru. Пострадал один человек.

