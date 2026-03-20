Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами
20 марта 202607:57
Российская спортсменка Мирра Андреева прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, который проходит в Майами.
В матче второго круга Андреева обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.
На следующем этапе российская теннисистка встретится с представительницей Чехии Марией Боузковой.
Мирре Андреевой 18 лет, спортсменка занимает десятую строчку рейтинга WTA.
Ранее россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Горячие новости
- Благовещение Пресвятой Богородицы: Дата, история и традиции праздника
- Теннисистка Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Майами
- На трассе под Уссурийском попали в ДТП 14 автомобилей
- Над Россией уничтожили 26 украинских БПЛА
- Ким Чен Ын вместе с дочерью прокатился на новейшем танке
- СМИ: В Москве наблюдается ажиотаж на установку стационарного телефона
- СМИ: Дания готовилась к реальной войне с США за Гренландию
- Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ
- Россияне стали экономить на одежде и обуви
- СМИ: Медицинские карты россиян поручат обрабатывать ИИ