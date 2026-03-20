ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Примечательно, что Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христа. По учению Церкви, человек появляется на свет в момент зачатия в утробе матери, а не в момент его рождения.

В Библии этот момент подробно описан. Считается, что в этот день Архангел Гавриил явился Марии в Назарете, приветствуя Ее словами: «Радуйся, Благодатная!». Он сообщил, что она зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего. Для христиан этот момент считается поворотным, так как символизирует то, что спасение человечества началось с этого дня.

Также в Библии описывается удивление Марии, так как она не понимала, что это означает и как это возможно. Она задается вопросом: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел же объясняет ей, что она родит сына сверхъявственным образом: «Сила Всевышнего осенит тебя». Ангел напомнил, что для Бога не существует ничего невозможного. В ответ на это Мария смиренно добавила, что она «раба Господня», поэтому так все и будет.

Добровольное согласие Марии имеет важный аспект с той точки зрения, что Бог в христианстве выступает воплощением свободной воли, он никогда ничего не навязывает человеку. Даже в этой нестандартной и чудесной ситуации это прослеживается.

В этот день явления Архангела к Марии исполнилось предсказание Исаии о том, что дева примет в Своем чреве, зачнет и родит Сына, которого назовут Эммануил, что значит «с нами Бог». Это также описано в Библии. Подробно история встречи Марии с ангелом описана в Евангелии от Луки.

Благовещение по-гречески — Евангелие, Благая весть. Именно так называются первые четыре книги Нового Завета.