Над территорией России сбили 141 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 141 украинский дрон самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 апреля текущего года до 07:00 мск 1 мая... перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат», - указывает ведомство.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму. Кроме того, БПЛА сбили над водами Черного и Азовского морей.
Ранее несколько дронов противника уничтожили на подлете к Перми, напоминает Ura.ru.
