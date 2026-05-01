Над монументом в Каракасе подняли копию Знамени Победы
Копию Знамени Победы подняли над монументом «80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом» в Каракасе. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле.
«30 апреля - в день, когда в 1945 году над Рейхстагом было водружено Знамя Победы, в Каракасе... была торжественно поднята копия этого всемирно известного символа», - указали в дипмиссии.
Как отметило посольство, Венесуэла сохраняет историческую память о Второй мировой войне и выступает против оправдания нацизма.
Между тем глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что частью празднования Дня Победы для россиян могут стать поездки в места боевой славы и города-герои.
Горячие новости
- На Венецианской биеннале перенесли церемонию награждения
- В Смоленской области сбили два украинских БПЛА
- Над монументом в Каракасе подняли копию Знамени Победы
- Археолог Бутягин вернулся в Петербург
- В Красноярском крае столкнулись пассажирский поезд и грузовик
- В Болгарии собака станет постоянным участником заседаний парламента
- Над территорией России сбили 141 украинский беспилотник
- ВОЗ оценила риск завоза оспы обезьян в Россию
- СМИ: Обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может привести к конфликту
- Трамп: Союзники по НАТО довели Украину до состояния полного бардака