Над монументом в Каракасе подняли копию Знамени Победы

Копию Знамени Победы подняли над монументом «80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом» в Каракасе. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле.

«30 апреля - в день, когда в 1945 году над Рейхстагом было водружено Знамя Победы, в Каракасе... была торжественно поднята копия этого всемирно известного символа», - указали в дипмиссии.

Как отметило посольство, Венесуэла сохраняет историческую память о Второй мировой войне и выступает против оправдания нацизма.

Между тем глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что частью празднования Дня Победы для россиян могут стать поездки в места боевой славы и города-герои.

