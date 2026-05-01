В Красноярском крае столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Красноярском крае, схода подвижного состава не произошло. Об этом говорится в сообщении Красноярской железной дороги.

Инцидент произошел 30 апреля в 21.50 мск на регулируемом железнодорожном переезде близ станции Ингашская. Отмечается, что водитель грузовика с прицепом выехал на пути перед приближающимся поездом №306 Красноярск - Карабула.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - указали в КЖД.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Из-за ЧП поезд задержался на 3,5 часа.

