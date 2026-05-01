Археолог Бутягин вернулся в Петербург

Российский археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина».

«Александр Бутягин дома, в Петербурге», - говорится в сообщении.

Ранее археолога задержали в Польше по запросу Украины. Киев заподозрил Бутягина в проведении незаконных археологических работ в Крыму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже польские власти освободили ученого в рамках обмена заключенными, проведенного с Белоруссией.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
