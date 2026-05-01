Трамп: Союзники по НАТО довели Украину до состояния полного бардака

Европейские страны, которые входят в Североатлантический альянс устроили «бардак» на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп.

Его выступление опубликовано на YouTube-канале американской администрации. По словам главы Белого дома, проблемы Киева никаким образом не касаются США, поскольку государства разделяет океан, но затрагивают страны Евросоюза.

Ранее Трамп назвал канцлера Германии Фридриха Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
