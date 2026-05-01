На уроженку Бурятии напали в автобусе в Москве и начали оскорблять из-за внешности

В Москве на уроженку Бурятии напали в автобусе и стали оскорблять из-за внешности, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Другой пассажирке общественного транспорта не понравилось, что женщина разговаривала на бурятском языке. Как заявила Наталья С. из Бурятии, 20 апреля она ехала в автобусе и разговаривала по телефону. В этот момент неизвестная набросилась с оскорблениями, назвав женщину «рожей чурбанской» и заявила, что девушка должна «жить в своей стране». После этого Наталью ударили. Пострадавшая указала, что злоумышленницу поддержали и другие пассажиры транспорта.

«Вы приезжаете в нашу страну, начинаете разговаривать по телефону на каком-то своём языке. Нам всем это слушать как? Почему мы должны это слушать?», — говорит пассажирка на опубликованном видео.

Наталья пыталась объяснить, что Бурятия — часть России, но это не успокоило напавшую. Женщина вызвала полицию. По ее словам, с ней уже связались представители Бурятии в Москве, которые будут держать ситуацию под контролем.

