ВОЗ оценила риск завоза оспы обезьян в Россию

Риск завоза оспы обезьян в Россию остается, пока вирус передается на международном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Подмосковье двух пациентов госпитализировали из-за оспы обезьян

«По оценкам ВОЗ, риск завоза оспы обезьян (mpox) в любую страну, включая Российскую Федерацию, существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне», - указали в объединении.

ВОЗ отмечает, что в РФ зафиксировано несколько завозных случаев заболевания. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что выявление случаев оспы обезьян в Московской области может свидетельствовать о начале местного распространения заболевания, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияЗаболеваниеВОЗ

Горячие новости

Все новости

партнеры