ВОЗ оценила риск завоза оспы обезьян в Россию
Риск завоза оспы обезьян в Россию остается, пока вирус передается на международном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«По оценкам ВОЗ, риск завоза оспы обезьян (mpox) в любую страну, включая Российскую Федерацию, существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне», - указали в объединении.
ВОЗ отмечает, что в РФ зафиксировано несколько завозных случаев заболевания. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что выявление случаев оспы обезьян в Московской области может свидетельствовать о начале местного распространения заболевания, пишет Ura.ru.
