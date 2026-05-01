ВОЗ оценила риск завоза оспы обезьян в Россию

«По оценкам ВОЗ, риск завоза оспы обезьян (mpox) в любую страну, включая Российскую Федерацию, существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне», - указали в объединении.

ВОЗ отмечает, что в РФ зафиксировано несколько завозных случаев заболевания. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что выявление случаев оспы обезьян в Московской области может свидетельствовать о начале местного распространения заболевания, пишет Ura.ru.

