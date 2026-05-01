В Болгарии собака станет постоянным участником заседаний парламента

Ранее в республике прошли досрочные выборы в народное собрание 52-го созыва. Победу одержала партия «Прогрессивная Болгария», отмечает Ura.ru. Первое заседание парламента состоялось накануне.

В число депутатов собрания нового созыва вошел слабовидящий Иван Янев, который пользуется помощью собаки-поводыря - лабрадора Ровера. Он был избран по списку «Прогрессивной Болгарии», получившей абсолютное большинство (131 из 240) мест в парламенте.

Собака-поводырь будет сопровождать Янева на заседания комитетов и в пленарном зале. В парламенте в шутку называют лабрадора 241-м депутатом.

