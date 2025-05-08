ВС РФ освободили село Троицкое в ДНР
8 мая 202513:39
Российские войска взяли под свой контроль село Троицкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён «в результате активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Центр».
В ведомстве указали, что село перешло под контроль российских войск до начала действия объявленного президентом РФ перемирия.
Ранее Вооружённые силы России освободили село Липовое в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru