ВС РФ освободили село Троицкое в ДНР

Российские войска взяли под свой контроль село Троицкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что населённый пункт был освобождён «в результате активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Центр».

В ведомстве указали, что село перешло под контроль российских войск до начала действия объявленного президентом РФ перемирия.

Ранее Вооружённые силы России освободили село Липовое в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороны РФ

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