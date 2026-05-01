Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество экс-первого замминистра обороны Цаликова

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и связанных с ним лиц, сообщает «Коммерсант».

СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей

Речь идет о сумме более 7 млрд руб. Антикоррупционный иск к бывшему военному чиновнику и его родным поступил в Никулинский районный суд Москвы. С помощью близких и их фирм экс-замминистра смог легализовать преступные доходы, вложившись, в частности, в покупку коммерческой недвижимости в центре столицы — стоимостью свыше 500 млн руб.

Ранее стало известно, что Цаликов получил взятки мотоциклом и «живыми» деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
