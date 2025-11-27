ВС России освободили Васюковку в ДНР
27 ноября 202512:27
Армия России освободила село Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Контроль над территорией установили бойцы «Южной» группировки войск.
«Подразделения... решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль Иванополье в ДНР, напоминает РЕН ТВ.
