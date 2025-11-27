ВС России освободили Васюковку в ДНР

Армия России освободила село Васюковка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Контроль над территорией установили бойцы «Южной» группировки войск.

«Подразделения... решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль Иванополье в ДНР, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
