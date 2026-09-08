Армия России освободила Долгенькое и Березники

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.

Минобороны РФ: В Харьковской области окружены около 1,7 тыс. военных ВСУ

Как отметили в ведомстве, группировка войск «Север» под Харьковом продолжает расширять внешнее кольцо окружения формирований ВСУ, пишет RT.

«Установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое», - указали в Минобороны.

Кроме того, армия России освободила село Березники.

Ранее российские военные взяли под контроль Куртовку в Донецкой Народной Республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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