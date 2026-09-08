Армия России освободила Долгенькое и Березники
8 сентября 202610:58
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, группировка войск «Север» под Харьковом продолжает расширять внешнее кольцо окружения формирований ВСУ, пишет RT.
«Установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое», - указали в Минобороны.
Кроме того, армия России освободила село Березники.
Ранее российские военные взяли под контроль Куртовку в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дебошир избил бортпроводников в самолете из Дубая в Петербург
- Армия России освободила Долгенькое и Березники
- Аксенов: В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека
- Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников
- Выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул продажи повести Стругацких
- В Брянской области один человек погиб при атаке ВСУ на автозаправку
- Лавров заявил, что его с Путиным можно считать друзьями
- Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины
- Съезд с «Трассы»: Как аукнется топливному рынку коррупционный скандал в Подмосковье
- В России протестируют беспилотные авиасистемы на перелете через Амур