Лавров заявил, что его с Путиным можно считать друзьями

Как отметил глава МИД, он и российский лидер «делают одно дело», им доверяет народ. Лавров подчеркнул, что это ко многому обязывает.

«Поэтому здесь, если под дружбой Вы понимаете совместную работу, в которой каждый доверяет друг другу и старается поддерживать друг друга, то да», - заявил министр.

Ранее Сергей Лавров пошутил о постоянном общении Владимира Путина и президента Белорусссии Александра Лукашенко, напоминает Ura.ru.

