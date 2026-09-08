Лавров заявил, что его с Путиным можно считать друзьями
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос о дружбе с президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью проекту «Сама Меньшова».
Как отметил глава МИД, он и российский лидер «делают одно дело», им доверяет народ. Лавров подчеркнул, что это ко многому обязывает.
«Поэтому здесь, если под дружбой Вы понимаете совместную работу, в которой каждый доверяет друг другу и старается поддерживать друг друга, то да», - заявил министр.
Ранее Сергей Лавров пошутил о постоянном общении Владимира Путина и президента Белорусссии Александра Лукашенко, напоминает Ura.ru.
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