Выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул продажи повести Стругацких
В преддверии выхода десятисерийной экранизации культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» резко вырос интерес к книге, свидетельствуют данные книжного сервиса «Литрес», которые есть в распоряжении НСН.
По данным сервиса, за 10 дней до премьеры (с 28 августа по 6 сентября) общее количество проданных экземпляров и взятий по подписке увеличилось на 292% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (18–27 августа).
Сериал режиссёра Дмитрия Тюрина стал первой многосерийной адаптацией произведения. В проекте снялись известные актёры: Александар Радойичич (дон Румата Эсторский), Сергей Безруков (дон Кондор), Фёдор Бондарчук (дон Куба) и Фёдор Лавров (дон Рэба). Премьера сериала состоялась 3 сентября на стриминговом сервисе Wink.
Ранее народный артист России Сергей Безруков поделился со спецкором НСН впечатлениями от съемок в новой экранизации повести «Трудно быть богом» и признался, что любит творчество братьев Стругацких за глубокий смысл, самоиронию и юмор.
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