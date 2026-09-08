Выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул продажи повести Стругацких

По данным сервиса, за 10 дней до премьеры (с 28 августа по 6 сентября) общее количество проданных экземпляров и взятий по подписке увеличилось на 292% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (18–27 августа).



Сериал режиссёра Дмитрия Тюрина стал первой многосерийной адаптацией произведения. В проекте снялись известные актёры: Александар Радойичич (дон Румата Эсторский), Сергей Безруков (дон Кондор), Фёдор Бондарчук (дон Куба) и Фёдор Лавров (дон Рэба). Премьера сериала состоялась 3 сентября на стриминговом сервисе Wink.

Ранее народный артист России Сергей Безруков поделился со спецкором НСН впечатлениями от съемок в новой экранизации повести «Трудно быть богом» и признался, что любит творчество братьев Стругацких за глубокий смысл, самоиронию и юмор.

