Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников

Суд взыскал с мошенников, обманувших певицу Ларису Долину с продажей ее квартиры в Москве, более 114 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Долина: Мне подарили новую квартиру

Столичный Лефортовский суд вынес решение по иску артистки к двум из четырех обманувших ее злоумышленников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе.

«Взыскать солидарно… денежные средства 114 миллионов 120 тысяч рублей», - постановил судья.

Кроме того, с фигурантов взыскали 335 тысяч рублей госпошлины.

Ранее Долина подала иск о возмещении вреда в размере 176 141 000 рублей к Цырульниковой, Основе, Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому после потери квартиры в Хамовниках из-за действий мошенников, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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