Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников
Суд взыскал с мошенников, обманувших певицу Ларису Долину с продажей ее квартиры в Москве, более 114 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Столичный Лефортовский суд вынес решение по иску артистки к двум из четырех обманувших ее злоумышленников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе.
«Взыскать солидарно… денежные средства 114 миллионов 120 тысяч рублей», - постановил судья.
Кроме того, с фигурантов взыскали 335 тысяч рублей госпошлины.
Ранее Долина подала иск о возмещении вреда в размере 176 141 000 рублей к Цырульниковой, Основе, Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому после потери квартиры в Хамовниках из-за действий мошенников, напоминает Ura.ru.
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