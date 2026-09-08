Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины
8 сентября 202609:50
Юлия Савченко
Четыре картины были украдены из музея импрессиониста Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей во Франции. Об этом сообщает телеканал TF1, ссылаясь на источник.
Полотна похитили неизвестные, проникшие в музей утром во вторник. На записях с камер наблюдения видно, как двое злоумышленников вырезали картины из рам.
Названия похищенных произведений не уточняются.
Ранее в Италии украли из частной коллекции фонда Маньяни-Рокка картины Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, пишет Ura.ru.
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