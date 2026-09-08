Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины

Четыре картины были украдены из музея импрессиониста Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей во Франции. Об этом сообщает телеканал TF1, ссылаясь на источник.

Полотна похитили неизвестные, проникшие в музей утром во вторник. На записях с камер наблюдения видно, как двое злоумышленников вырезали картины из рам.

Названия похищенных произведений не уточняются.

Ранее в Италии украли из частной коллекции фонда Маньяни-Рокка картины Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, пишет Ura.ru.

