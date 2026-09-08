В Брянской области один человек погиб при атаке ВСУ на автозаправку

«От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им всем была оказана медицинская помощь», - написал он в мессенджере «Макс».

Также при атаке были повреждены навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля.

Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом в брянском селе Алейниково, погибли два человека, пишет Ura.ru.

