В Брянской области один человек погиб при атаке ВСУ на автозаправку

Украинские войска атаковали автозаправочную станцию в городе Стародуб Брянской области. Об этом заявил врио главы региона Егор Ковальчук.

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«От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им всем была оказана медицинская помощь», - написал он в мессенджере «Макс».

Также при атаке были повреждены навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля.

Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом в брянском селе Алейниково, погибли два человека, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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