В Брянской области один человек погиб при атаке ВСУ на автозаправку
8 сентября 202610:15
Юлия Савченко
Украинские войска атаковали автозаправочную станцию в городе Стародуб Брянской области. Об этом заявил врио главы региона Егор Ковальчук.
«От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им всем была оказана медицинская помощь», - написал он в мессенджере «Макс».
Также при атаке были повреждены навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля.
Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом в брянском селе Алейниково, погибли два человека, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России освободила Долгенькое и Березники
- Аксенов: В Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека
- Суд взыскал 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников
- Выход сериала «Трудно быть богом» подстегнул продажи повести Стругацких
- В Брянской области один человек погиб при атаке ВСУ на автозаправку
- Лавров заявил, что его с Путиным можно считать друзьями
- Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины
- Съезд с «Трассы»: Как аукнется топливному рынку коррупционный скандал в Подмосковье
- В России протестируют беспилотные авиасистемы на перелете через Амур
- В Саратове при атаке БПЛА пострадали десять человек